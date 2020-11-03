







COVID-19 Голос фронта Дети войны Вести-Орёл Вести-Орёл. События Недели Вести. Дежурная часть Вести. Интервью Спецпроекты ГТРК "Орёл" Парк культуры Пульс Такая жизнь Солдаты России Спорт. Alive Аграрный вопрос Национальные проекты 2019-2024 Деловая жизнь Контакты



Главная » Новости



15:40, 3 ноября 2020 года ТФОМС Орловской области: как осуществлялось финансирование медицинских организаций в условиях временной приостановки оказания плановой медицинской помощи в стационарах и отмены профилактических мероприятий в поликлиниках Редакция «Орловского информбюро» встретилась с руководителем Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области.





Роман Петрович, медицинская помощь по территориальной программе ОМС должна оплачивается по счетам за пролеченных больных. Какие меры были приняты в сфере ОМС для финансовой устойчивости медицинских организаций?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Да действительно, в связи с особенной ситуацией из-за пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19), в Орловской области приостанавливалась плановая госпитализация и проведение профилактических мероприятий. Но это не означает, что в медицинские организации не поступало финансирование.

В этот период продолжала оказываться экстренная и неотложная медицинская помощь, а поликлиники начали обслуживать большое количество вызовов на дому. Также большой поток пациентов приняли на себя медицинские организации, в которых по приказу Департамента здравоохранения Орловской области были развернуты койки для лечения пациентов с COVID-19.



Несмотря на ограничительные мероприятия, заработная плата всем медицинским работникам выплачивалась своевременно.



С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции



Правительство Российской Федерации постановлением от 03.04.2020 № 432 определены особенности реализации базовой программы обязательного медицинского страхования.



Во-первых, средства, предназначавшиеся на профилактические мероприятия, были включены в подушевой норматив финансирования амбулаторно-поликлинической помощи, что позволило поликлиникам получать денежные средства в полном объеме вне зависимости от выполненных посещений.



Во-вторых, был установлен тариф для проведения лабораторных исследований по COVID- 19 в амбулаторных условиях за счет средств ОМС бесплатно.



В-третьих, были выделены подгруппы для лечения больных с коронавирусной инфекцией в условиях круглосуточного стационара, в зависимости от тяжести состояния больного. Тарифы дифференцированы от 94 до 190 тыс. рублей, что позволило медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19, компенсировать увеличившиеся затраты.



Помимо этого в Правила ОМС были внесены изменения, которые предусматривают возможность авансирования медицинских организаций до 100% от среднемесячного объема средств, направляемых на оплату медицинской помощи за последние три месяца.



Но городские поликлиники и центральные районные больницы также оказывали стационарную помощь, которая, начиная с апреля этого года, периодически приостанавливалась?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Естественно, это не все принятые меры. С момента установления ограничительных мероприятий территориальные фонды ОМС отправляли в Федеральный фонд ОМС мониторинги финансовой устойчивости.

На основании этой информации постановлением Правительства Российской Федерации от 03.08.2020 № 1166 было предусмотрено финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации.



Порядок финансового обеспечения распространялся на осуществление медицинскими организациями расходов по оплате труда, уплате налогов и сборов, страховых взносов, расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг и содержанием имущества независимо от объема оказанной ими медицинской помощи и распространялся на правоотношения, возникшие в период с 1 апреля 2020 года по 31 июля 2020 года.



В порядке доавансирования, без учета оказанной медицинской помощи медицинские организации получили дополнительно 443 млн. рублей.



Несмотря на принятые меры, медицинские организации говорят о росте кредиторской задолженности в период пандемии. Как Вы это прокомментируете.

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Кредиторская задолженность в медицинских организациях числилась на начало года. Прежде всего, она была обусловлена невыполнением отдельными медицинскими организациями объемов оказания медицинской помощи, что привело к недополучению финансовых средств. Также, в связи с тем, что площади зданий центральных районных больниц, построенных раннее, в настоящее время не востребованы в полном объеме, учреждения вынуждены нести расходы на их содержание.

Хочу отметить, что вышеперечисленные меры позволили контролировать рост задолженности, и по состоянию на 01.10.2020 просроченная кредиторская задолженность числилась только у 15 бюджетных учреждений здравоохранения из 45.



А компенсация медицинским организациям недополученных доходов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.08.2020 № 1166, позволит снизить общую сумму кредиторской задолженности. Эти средства могут использоваться на погашение кредиторской задолженности за коммунальные услуги, содержание имущества, по налогам и сборам, образовавшуюся в период с 1 апреля по 31 июля 2020 года, а также на оплату труда с начислениями.



Помимо этого постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2020 № 1213 предусмотрено предоставление в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации в рамках реализации территориальных программ ОМС. В нашу область поступили на эти цели средства в размере 139 млн. рублей.





Орловское Информбюро



