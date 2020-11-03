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16:18, 3 ноября 2020 года

В Рязанскую область переехали орловские коровы без документов

Крупный рогатый скот не посадили на карантин и не проверили на опасные болезни.


Речь идет о 37 коровах и нетелях одного из крестьянско-фермерских хозяйств в Орловской области. Животных продали покупателю из другого региона без оформления ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, здесь не проводились противоэпизоотические и карантинные мероприятия, а также идентификация и учёт скота. Его перемещение не согласовывалось с надзорным органом.

За эти нарушения, хозяйству на полтора месяца запретили продавать крупный рогатый скот – сообщает областное управление Россельхознадзора.


Артём Ежаков
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