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16:21, 3 ноября 2020 года

Жители двух сел Кромского района не довольны ремонтом дороги

Долгожданный ремонт грунтовки начался весной, закончиться должен был в июле.


Новую дорогу с нетерпение ждали жители сел Ретяжи и Хлопово. Обращались с просьбой даже к губернатору. Протяженность участка практически 3 километра, ширина 3,5 метра. Стоимость ремонта - 4 миллиона 700 тысяч.

Акт выполненных работ до сих пор не подписан - главное опасение вызывает толщина покрытия. Местные жители и активисты ОНФ, к которым обратились за помощью местные жители, опасаются, что дорога не прослужит долго.

Подрядчик, который, кстати, добросовестно платит штрафные санкции уже 4 месяца, с оценкой жителей не согласен. Уверяет, что работали на совесть.
Очередной рейд ОНФ показал, что проблема пока осталась не решенной. Акты выполненных работ до сих пор не подписаны.

Ирина Патронова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Сроки данного контракта просрочены, ОНФ совместно с администрацией района, с жителями района и совместно с прокурорским надзором будет контролировать эту ситуацию».

А пока местным жителям сел Ретяжи и Хлопово остается ждать изменения погоды, которая тоже вынесет свой вердикт проделанной работе.


Юлия Опанасюк
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