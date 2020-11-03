Главная » Новости



17:24, 3 ноября 2020 года В Орле написали Большой этнографический диктант Этнографический диктант в этом году проходит уже в пятый раз. В нем все также 30 вопросов, 20 - общефедеральные и 10 региональные. На выполнение заданий отводится 45 минут.





Принять участие в международной акции мог любой желающий, однако из-за непростой эпидобстановки в аудитории ОГУ имени Тургенева было немноголюдно, большинство участников этнографический диктант писали дистанционно.



Вопросы посвящены темам культуры, традиций народов России. Максимальные 100 баллов можно получить, ответив на все вопросы без ошибок.



Узнать вопросы заранее нельзя - каждый год они меняются и становятся известны за несколько часов до проведения акции.



Наталья Якушина, доцент ОГУ имени И.С. Тургенева: «Диктант поможет еще раз задуматься о межэтнических отношениях, о культуре разных народов и поможет узнать что-то новое и в дальнейшем усовершенствовать свои знания по этнологии, этнографии, социологии и другим дисциплинам».

В целом в аудитории царила рабочая атмосфера, списывать друг у друга желающих не было, да и социальная дистанция не позволяла - каждый рассчитывал лишь на себя.



Сразу после написания диктанта, каждый присутствующий получил сертификат и положительные эмоции от проделанной работы



Ответы можно будет узнать 16 ноября.





Юлия Опанасюк



