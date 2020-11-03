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17:27, 3 ноября 2020 года

Сегодня Орел присоединится к Ночи искусств

Всероссийская акция организована уже в восьмой раз. Но в нынешних условиях, все, кто захочет к ней присоединиться, смогут это сделать только в режиме онлайн.


«Свободное пространство» покажет подряд пять спектаклей, но в афише их не ищите. Это постановки, которые были созданы в разные годы, но до сих пор являются визитной карточкой театра. Они собирали неизменные аншлаги и были горячо любимы зрителями. Среди них «Белый клык» и «Раба своего возлюбленного» в постановке Александра Михайлова, мюзикл «Иисус» в постановке Олега Николаева, а также спектакли «Белое на черном» Геннадия Тростянецкого и «Фиалка Монмартра» режиссера Игоря Власова.

Полина Дудина пресс-секретарь театра «Свободное пространство»: «Сегодня вы можете присоединиться к нашей группе во Вконтакте и провести полноценную театральную ночь вместе с театром. Начало в 20:00. Закончится наша театральная ночь примерно в шесть утра».

Всех полуночников-любителей и ценителей искусства приглашает и музей изобразительных искусств, сотрудники которого представят лекции и экскурсии по фондовой коллекции. В частности можно будет увидеть видеоролики, которые расскажут о портрете Марии Федоровны Пескорского.
Увидеть работу музейных сотрудников, которые сами были и операторами, и сценаристами, и артистами можно не только на сайте, но практически во всех социальных сетях.

В библиотеке им. Бунина всех приглашают этой ночью посмотреть фильм «Бунин и музыка», в котором также приняли участие почти все сотрудники библиотеки. А кроме того, по традиции состоится квест, посвященный 150-летнему юбилею писателя.

Юлия Жукова заместитель директора областной научной библиотеки им. И.А.Бунина: «Участникам нужно будет пройти 12 станций, так же как это было в реальности, только теперь мы гуляем по отделам на нашем сайте, выполняем задание, заполняем маршрутный лист и присылаем его нам, а мы уже подводим итоги».

Для участия в квесте надо заранее зарегистрироваться на сайте библиотеки. И хотя личного общения в эту ночь ценители прекрасного будут лишены, но искусство всегда остается с нами, благо для этого теперь есть широкие возможности интернета.


Эва Стасюлевич
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