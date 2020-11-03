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17:48, 3 ноября 2020 года Орловцам станет проще купить лекарства На федеральном уровне упрощен порядок работы с системой маркировки лекарственных средств.





На федеральном уровне упрощен порядок работы с системой маркировки лекарственных средств, которая введена в целях борьбы с контрафактом на лекарственном рынке. Соответствующее постановление было подписано сегодня Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Принятое решение устранит дефицит лекарств, который был обострен, в частности, повышением спроса из-за роста сезонных заболеваний и непростой ситуации с распространением коронавируса.



И сегодня вопрос о лекарственном обеспечении жителей Орловской области губернатор Андрей Клычков обсудил с руководителями региональных аптечных организаций. В центре внимания были вопросы обеспечения бесперебойной работы всей аптечной сети области, наличия в ней жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



