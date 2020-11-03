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18:09, 3 ноября 2020 года Не все ночные заведения Орла выполняют запрет губернатора В Орловской области введен запрет на ночную работу предприятий общественного питания. Всю деятельность кафе, бары, рестораны, столовые и буфеты должны прекратить в 23 часа. Это же касается и ночных клубов. В совместном рейде с сотрудниками Роспотребнадзора и чиновниками департамента промышленности и торговли в ночном рейде побывал корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов.





Начали рейд с мест, где разрешено продавать алкоголь на разлив без привязки ко времени. Но теперь и эти бары и кафе к 23 часам должны завершать работу.



Остановка первая. 23:10. Двери заведения закрыты. Двигаемся дальше. Один из популярных баров Орла. Смена закончена, персонал наводит порядок, посетителей нет, да и к санитарным требованиям здесь относятся серьезно. Время - к полуночи. На маршруте еще одно кафе. Оно закрыто.



Но поиски проверяющих увенчались успехом. В одном из заведений дверь была открыта. Там отдыхали припозднившиеся посетители. Управляющий заверил, что бар не работает. Однако проверяющие обнаружили чек, который был выдан в 23:40. Чек как раз и стал доказательством того, что данное заведение не соблюдает правила, прописанные губернатором области. Хотя управляющий с этим не согласен. Он утверждает, что у него не бар, а бильярдная.



Бар это или бильярдная, но несоблюдение санитарных требований проверяющие нашли.



Евгения Петриченко, специалист-эксперт санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Во-первых, в зале отсутствовали рециркуляторы, во-вторых, ни в туалетах, ни на входе не было антисептика, сам продавец был без перчаток».

Только за отсутствие масок и перчаток орловцы уже по решению судов заплатили больше 300 тысяч рублей. А работа в запрещенное время - с 23:00 до 6:00 - наказывается еще строже.



Святослав Кугот, начальник отдела лицензионной деятельности департамента промышленности и торговли Орловской области: «В отношение юрлиц штрафы от 100 тысяч до 300 тысяч, в отношении индивидуальных предпринимателей от 30 тысяч, в отношении должностных лиц - от 10 тысяч рублей. Также предусмотрена такая мера как предупреждение, выносится судом. В данном баре осуществлялось обслуживание посетителей, осуществлялась реализация алкогольной продукции. Это подтверждается кассовым чеком, который пробит в 23:40, то есть после 23 часов».

Подобные ограничения введены пока на две недели. Все будет зависеть от эпидобстановки. Пока же за сутки выявлено 128 новых случаев ковид-заражения. От коронавируса в данный момент лечатся почти 3 тысячи орловцев.





Всеволод Трифонов



