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18:33, 3 ноября 2020 года Орловщина вошла в первую двадцатку регионов, создавших центры управления ЦУР - это новая информационно-аналитическая площадка для контакта жителей и власти. Специалисты собирают обращения жителей по разным каналам связи, чтобы решить вопрос напрямую с профильными ведомствами. А результаты работы поступают главе региона. На открытии ЦУРа побывал корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселёв.





В Центре управления регионом собираются обращения граждан в органы исполнительной власти - поданные лично, размещенные в соцсетях или озвученные по горячей линии губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов. Каналов связи множество, но уникален Центр управления регионом возможностью моментально отвечать на жалобу, пожелание или предложение.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Невозможно реализовывать задачи, которые были поставлены президентом по оперативной связи и реагированию на проблематику, если эта связь реализуется в рамках традиционных бюрократических процедур - 30 дней писать на бумаге ответ, который, по сути, не отвечает ни на один вопрос».

Глава региона также отметил, что обращения жителей позволяют вникнуть в проблематику. И, соответственно, устранить причины. А благодаря этому центру сами жители могут наблюдать за процессом решения проблемы.



Анастасия Пилипенко, руководитель ЦУР Орловской области: «Есть платформа обратной связи «Обращаем внимание». В тестовом режиме она запущена. Там исполнение поручений идет на дни. То есть, за несколько дней есть уже готовое решение».

Центр собирает и анализирует обращения во всех сферах жизни региона - от здравоохранения и образования до проблем ЖКХ и транспорта. Эту работу выполняют специалисты профильных ведомств. Поэтому и ответить они могут практически на любой вопрос - от газификации удалённого населённого пункта до строительства дороги.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я считаю принципиально важным, чтобы человек, независимо от места проживания, понимал, когда будет решение проблемы. Даже если это не в следующем году. Но, к примеру, в 22-м году у него начнётся стройка. Эти обязательства, которые публично будут оформляться, должны быть выполнены».

Результаты реагирования ведомств на обращения орловцев будут выводиться в рейтинги. Итоги, как отметил глава региона, будут подводиться еженедельно, на совещаниях с главами муниципалитетов и руководителями профильных ведомств.





Антон Киселёв



