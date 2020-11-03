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18:36, 3 ноября 2020 года Еще 11 орловских дольщиков могут быть восстановлены в правах Речь идет о тех, кто вложил средства в покупку квартир в микрорайоне «Солнечный» в деревне Образцово. В прокуратуре региона сегодня рассказали об утверждении обвинительного заключения.





Жительнице Орла вменяют сразу три статьи уголовного кодекса. Следствие установило, что злоумышленники в течение года, начиная с марта 2018-го, заключали договоры долевого участия. Обязались построить четыре многоквартирных дома. Они не возведены до сих пор.



Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Пострадали 11 участников долевого строительства, общий ущерб составил свыше 16,4 миллионов рублей. Обвиняемая легализовала часть похищенных средств дольщиков в размере более 5,9 миллионов рублей. После вручения обвинительного заключения обвиняемой уголовное дело будет направлено в Орловский районный суд».





Надежда Невматулина



