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21:19, 3 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Нарушитель ночного режима найден. Почему орловский предприниматель проигнорировал решение оперштаба?



- Ответ на жалобу - за считанные дни. В Орловской области сегодня запустили Центр управления регионом.



- Еще одно «долевое» дело будет передано в суд. Сегодня прокуратура утвердила обвинение.



- Орловскому трамваю сегодня 122 года. Какие планы на будущее?



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