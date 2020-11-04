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12:56, 4 ноября 2020 года Орловская область завершила лесной нацпроект Речь идет о программе «Экология».





В рамках национального проекта на территории региона действовал областной проект «Сохранение лесов». В этом году работы по нему окончены – их итогом стала высадка 63 гектаров деревьев, из которых чуть больше 9 гектаров – дубравы. Они вырастут на территориях Ломецкого и Новосильского лесничеств.



Не забыли и о комбинированном лесовосстановлении. На территории в 9,6 гектаров появились порядка 11 тысяч саженцев дуба, сосны и ели – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



