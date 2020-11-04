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11:59, 4 ноября 2020 года Сегодня в Орле стартует фестиваль православной молодежи «Святой Георгий» Мероприятие организовано в дистанционном формате.





Это творческое состязание - от участников ждут исполнения патриотических песен и стихотворений. Принять участие могут исполнители в возрасте от 14 до 35 лет. Предстоит три этапа: отборочный, основной и заключительный.



Итоги подведут 14 ноября.





Мария Семак



