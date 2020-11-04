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08:02, 4 ноября 2020 года Сегодня православные верующие отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери В канун празднования митрополит Орловский и Болховский Тихон провел всенощное бдение в Ахтырском кафедральном соборе города Орла, сегодня утром торжественная литургия пройдет в Свято-Успенском монастыре.





Чудотворный лик был обретен в 1579 году. Икона нашлась на месте городского пепелища. Десятилетней Матроне Богородица явилась во сне и повелела достать её изображение. Всё оказалось правдой – икона действительно лежала там, куда направила Божия Матерь.



Огромную роль икона сыграла в борьбе с польскими интервентами. Перед решающей битвой с ними, князь Дмитрий Пожарский, возглавивший Второе народное ополчение, попросил передать ему икону. Русский народ тогда праздновал победу. Благодарный за помощь Заступницы, князь попросил учредить день почитания иконе. Поэтому сегодня отмечается два праздника – День народного единства и День Казанской иконы Божией матери.



В канун празднования митрополит Орловский и Болховский Тихон провел всенощное бдение в Ахтырском кафедральном соборе города Орла, сегодня утром торжественная литургия пройдет в Свято-Успенском монастыре.





Артём Ежаков



