среда 4.11.2020 10:13:40 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

08:02, 4 ноября 2020 года

Сегодня православные верующие отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери

В канун празднования митрополит Орловский и Болховский Тихон провел всенощное бдение в Ахтырском кафедральном соборе города Орла, сегодня утром торжественная литургия пройдет в Свято-Успенском монастыре.


Чудотворный лик был обретен в 1579 году. Икона нашлась на месте городского пепелища. Десятилетней Матроне Богородица явилась во сне и повелела достать её изображение. Всё оказалось правдой – икона действительно лежала там, куда направила Божия Матерь.

Огромную роль икона сыграла в борьбе с польскими интервентами. Перед решающей битвой с ними, князь Дмитрий Пожарский, возглавивший Второе народное ополчение, попросил передать ему икону. Русский народ тогда праздновал победу. Благодарный за помощь Заступницы, князь попросил учредить день почитания иконе. Поэтому сегодня отмечается два праздника – День народного единства и День Казанской иконы Божией матери.

В канун празднования митрополит Орловский и Болховский Тихон провел всенощное бдение в Ахтырском кафедральном соборе города Орла, сегодня утром торжественная литургия пройдет в Свято-Успенском монастыре.


Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.