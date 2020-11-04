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07:09, 4 ноября 2020 года Сегодня по всей стране отмечается День народного единства Он был учрежден в 2005 году.





История этого праздника отсылает нас к концу Смутного времени. В этот день, 408 лет назад, Второе народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило московский Кремль, а вместе с ним и всю страну от польских интервентов. Победа над ними положила конец хаотичным перестановкам на престоле – вскоре появилась династия Романовых, и Михаил Федорович стал первым русским царем.



Сегодня страна отдыхает, в соответствии с Федеральным законом, 4 ноября является выходным днем.





Артём Ежаков



