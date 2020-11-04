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09:53, 4 ноября 2020 года

Андрей Клычков поздравляет жителей Орловской области с Днем народного единства


Уважаемые жители Орловской области!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днем народного единства!
 
В основе могущества нашей страны во все времена были и остаются сплоченность российского народа, искренняя и глубокая любовь к Родине.
На всех судьбоносных этапах в истории России именно безграничная преданность Отечеству, доверие и взаимное уважение между людьми разных национальностей позволяли нашим предкам выстоять в тяжелейших испытаниях, в жестоких сражениях отстоять свободу родной земли и построить великую державу.
 
Мы по праву гордимся их свершениями и стремимся так же достойно служить родной стране. Жители Орловской области, продолжая традиции гражданственности и патриотизма, сохраняя преемственность поколений, своим трудом вносят достойный вклад в решение общенациональных задач, строят успешное будущее малой родины.
 
Желаю вам крепкого здоровья, реализации всех планов и замыслов, новых достижений в работе на благо Орловского края и всей России.
 
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков
Фото пресс-службы губернатора и правительства Орловской области



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