Андрей Клычков поздравляет жителей Орловской области с Днем народного единства

Уважаемые жители Орловской области!





Поздравляю вас с государственным праздником – Днем народного единства!

В основе могущества нашей страны во все времена были и остаются сплоченность российского народа, искренняя и глубокая любовь к Родине.

На всех судьбоносных этапах в истории России именно безграничная преданность Отечеству, доверие и взаимное уважение между людьми разных национальностей позволяли нашим предкам выстоять в тяжелейших испытаниях, в жестоких сражениях отстоять свободу родной земли и построить великую державу.

Мы по праву гордимся их свершениями и стремимся так же достойно служить родной стране. Жители Орловской области, продолжая традиции гражданственности и патриотизма, сохраняя преемственность поколений, своим трудом вносят достойный вклад в решение общенациональных задач, строят успешное будущее малой родины.

Желаю вам крепкого здоровья, реализации всех планов и замыслов, новых достижений в работе на благо Орловского края и всей России.

Губернатор Орловской области

А. Е. Клычков

Фото пресс-службы губернатора и правительства Орловской области