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10:45, 4 ноября 2020 года

129 новых случаев коронавируса выявлено в Орловской области

Выздоровело за минувшие сутки 227 человек. Двое скончались.


По оперативным данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом на 4 ноября в регионе всего выявлено 12 489 заболевших, 129 за сегодня. 9 489 человек выздоровело, за сегодня - 227. Скончались 160 заболевших.
 
В целом по России зарегистрировано 19 768 новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки (1 693 454 - всего). Умерло за сутки 389 человек (29 217 летальных случаев за всё время наблюдений).
 
Вылечились 15 567 заразившихся (всего – 1 266 931).
 
Как заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, к весне количество новых случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией должно снизиться до исходных показателей, которые регистрировались минувшим летом.



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