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15:01, 4 ноября 2020 года В Орле участников Великой Отечественной войны поздравили с Днем народного единства Волонтеры вручили ветеранам памятные подарки.





В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции встречи прошли с соблюдением всех эпиднорм. Общались волонтеры с участниками войны, в основном, на лестничной площадке. Молодежь высказала слова благодарности за Великую Победу.





Юлия Опанасюк



