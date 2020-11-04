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15:02, 4 ноября 2020 года В Орле провели викторину, посвященную Дню народного единства Викторина прошла в Орловском краеведческом музее.





Участие в викторине приняли студенты из Орла и Курска. В каждой команде было по пять человек. Приветствовала участников депутат Госдумы Ольга Пилипенко.



Участникам за четыре раунда нужно было ответить на сотню вопросов. На поиск ответа отводилось 30 секунд. Вопросы касались истории, географии, литературы.





Оксана Гранн



