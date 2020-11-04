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15:03, 4 ноября 2020 года

Орловские студенты-волонтеры записали концерт для пожилых людей, проживающих в домах-интернатах

В репертуаре - любимые песни людей золотого возраста, которые оказались созвучны и настроению молодых. Песенные традиции 60-х получают продолжение в 2020-м. Это проект орловчанки Марии Дьяковой «Музыкальный киоск». Проект вышел в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России».


Костюм и прическа ведущей и исполнителей в стиле советских времен. В репертуаре популярные в те годы песни, стихи и народные танцы в исполнении современных студентов- волонтеров. Автор проекта пытается передать атмосферу передачи Элеоноры Беляевой «Музыкальный киоск», которая выходила в эфир с конца 50-х и до 1995 года. И хотя Мария Дьякова родилась уже в новом веке, «Музыкальный киоск» ей хорошо знаком.

Мария Дьякова, автор проекта «Музыкальный киоск»: «Есть видеокассеты с записями «Музыкального киоска», и мы их смотрели с бабушкой. Это была ее любимая программа. К сожалению, одной бабушки у меня уже нет, другая очень старенькая. Но я с ними была всегда на одной волне, я и сама люблю советские песни, люблю их исполнять. И мне хотелось показать, что мы заботимся о пожилых, помним о них».

Аудитория, на которую рассчитан этот проект, пожилые люди. До пандемии с «Музыкальным киоском» волонтеры приезжали в дома престарелых. Сейчас концерты записывают на диски и отправляют в соцучреждения по почте.

На днях волонтеры сняли не просто очередной концерт ко Дню народного единства, но и презентационный ролик проекта для Всероссийского конкурса лучших волонтерский инициатив.

Кстати, в этом году для участия в конкурсе было подано сто заявок, в финал вышли три проекта, в том числе и «Музыкальный киоск». Это шанс не только заявить о себе на всю Россию, но и получить финансовую поддержку. В смете проекта порядка 200 тысяч рублей - на приобретения оборудования, транспортные расходы и атрибуты. А пока Мария Дьякова сама нуждается в поддержке - голосами. Проголосовать за «Музыкальный киоск» нужно успеть до 13 ноября на портале добро.ру. Однако 70 процентов успеха зависит от оценки федеральных экспертов. Проекты-победители всероссийского этапа назовут 5 декабря в национальный День добровольца.


Татьяна Тимохина
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