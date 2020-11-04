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15:13, 4 ноября 2020 года Карта распространения коронавирусной инфекции по районам Орловской области Сегодня в регионе 129 новых случаев заболевания.





По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 4 ноября в регионе зарегистрированы 12489 случаев заболевания коронавирусом.



Общее число больных в Орловской области составляет 2840 человек, выздоровели 9489 человек. 160 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 6450 жителей Орла, 1428 зараженных – в Орловском районе, 739 – в городе Мценске и Мценском районе, 653 – в Ливнах, 354 – в Урицком районе, 322 − в Ливенском районе, 307 – в Болховском районе, 254 – в Дмитровском районе, 186 – в Новодеревеньковском районе, 174 – в Хотынецком районе, 166 – в Свердловском районе, 157 – в Малоархангельском районе, 145 – в Покровском районе, 140 – в Кромском районе, по 136 – в Колпнянском и Залегощенском районах, 108 − в Верховском районе, 94 – в Должанском районе, 92 – в Глазуновском районе, 91 – в Новосильском районе, 85 − в Шаблыкинском районе, 80 – в Знаменском районе, 65 – в Троснянском районе, 62 – в Сосковском районе, 37 − в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.



Инфографика сайта Правительства области.

















Орловское Информбюро



