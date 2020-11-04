Главная » Новости



15:17, 4 ноября 2020 года Сегодня Андрей Клычков и Юрий Парахин проехались по Орлу Объединившись в День народного единства, глава области и мэр Орла

проконтролировали ход строительных и ремонтных работ.





Сначала Андрей Клычков и Юрий Парахин посетили сквер Комсомольцев, где идет второй этап благоустройства – облагораживается часть сквера рядом с корпусом Орловского государственного университета. Как рассказал Андрей Клычков на своей странице в ВКонтакте, подрядчик уже выполнил большую часть поставленных задач: обновлены тропиночная сеть, освещение, устанавливаются конструкции декоративного оформления. Кстати, глава области пообещал орловцам установить пандус. В свою очередь, Юрий Парахин на свой странице в соцсети пообещал отремонтировать проезжую часть вокруг сквера Комсомольцев. Эти работы, по словам Парахина, будут включены в план 2021 года.



Затем губернатор и мэр посетили парк Победы.



Андрей Клычков: «Как и обещал, лично контролирую масштабную реконструкцию парка Победы. На данный момент здесь задействованы более 200 рабочих и несколько десятков единиц техники. Обустройство ведётся в хорошем ритме. Учитывая ухудшение погоды, важно обеспечить оперативность в достижении поставленных задач и высокое качество проведенных работ».

Юрий Парахин: «Считаю, что создание в Орле подобных точек притяжения необходимо. Чтобы молодым родителям было где погулять с колясками, чтобы молодёжи было где позаниматься спортом, чтобы представителям «золотого возраста» было где отдохнуть. Постепенно наращиваем объёмы для того, чтобы общественные пространства были в шаговой доступности для каждого жителя. На сделанном, безусловно, не останавливаемся».



Фото со «Считаю, что создание в Орле подобных точек притяжения необходимо. Чтобы молодым родителям было где погулять с колясками, чтобы молодёжи было где позаниматься спортом, чтобы представителям «золотого возраста» было где отдохнуть. Постепенно наращиваем объёмы для того, чтобы общественные пространства были в шаговой доступности для каждого жителя. На сделанном, безусловно, не останавливаемся».Фото со страницы губернатора в ВКонтакте





Орловское Информбюро



