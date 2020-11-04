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16:17, 4 ноября 2020 года Орловцы поклонились Казанскому образу Божией Матери Сегодня один из самых важных и любимых православных праздников.





4 ноября в России отмечают сразу два события - День народного единства и праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери. Они взаимосвязаны. Считается, что Казанская помогла народному ополчению под руководством Минина и Пожарского победить польских захватчиков. Начиная с 1613 года в этот день в храмах вспоминали победы, связанные с образом Казанской Божией Матери. С 1649 года и до революции день 4 ноября был государственным праздником. В современной России в 2005 году впервые отметили День народного единства. Он был приурочен к дате празднования Казанской иконы Божьей Матери.



Православные христиане говорят о Казанской как о наставнице, заступнице. И ежегодно 4 ноября верующие идут в храм, чтобы поклониться святому образу. Вот и сегодня в Орле многие утром пришли в церкви. Главное празднование состоялось в Свято-Успенском монастыре. Там праздничную службу возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он отметил, что этот день напоминает об объединении.



Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Соединяя свои усилия с Божьим благословением, с заступничеством Божией Матери, наши предки, ради того, чтобы спасти свою страну, действительно объединились. И это должно нам служить уроком на нашу всю оставшуюся жизнь. Мы должны дружить, мы должны терпеть друг друга, мы должны поддерживать друг друга. Только тогда мы будем жить спокойно, счастливо, и, самое главное, с миром в душах».





Орловское Информбюро



