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21:29, 4 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:10 на телеканале «Россия».





- Отвага и тактика ведения боя. 600 воинов выступили против 3 тысяч захватчиков. Четыре века назад судьба страны решалась, в том числе, и на орловской земле. Мы побывали на месте боя.



- Православные верующие поклонились Казанской иконе Божией Матери. Она помогла нашим предкам объединиться и победить.



- В Орле участников Великой Отечественной войны поздравили с Днем народного единства. Волонтеры вручили ветеранам памятные подарки.



- Студенты Орла и Курска проверили свои знания по истории родной земли в интеллектуальном поединке. Проигравших не было.



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