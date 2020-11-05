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07:07, 5 ноября 2020 года В Ливенских школах проводят дезинфекцию Это делали и во время учебного процесса, и на каникулах.





Как сообщает телекомпания «Принт-ТВ», специальным средством обрабатываются все поверхности в помещениях. Кроме того, помогают сократить риск распространения и рециркуляторы, обеззараживающие воздух. Продолжат дезинфекцию и с началом второй четверти.





Мария Семак



