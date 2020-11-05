Главная » Новости



08:08, 5 ноября 2020 года В Орловскую область поступило 331 тысяча доз вакцины от гриппа Еще ожидается порядка 110 тысяч доз, что, в общей сложности, позволит защитить от болезни 60% населения Орловщины.





На данный момент, прививки сделали больше 220 тысяч человек. Напомним, сделать прививку можно в поликлинике по месту прописки. Как отмечают в Роспотребнадзоре, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ на территории Орловской области остается стабильной.





Мария Семак



