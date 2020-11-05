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08:39, 5 ноября 2020 года Семь муниципалитетов Орловщины выполнили ремонт дорог, в полном объеме Еще в 16-ти районах освоено 50% бюджета, выделенного на дорожные работы.





В числе лидеров - Глазуновский, Должанский, Краснозоренский, Новодеревеньковский, Покровский, Сосковский и Шаблыкинский районы.



Еще в 16-ти районах освоено 50% бюджета, выделенного на дорожные работы. Кроме того, в рамках реализации проекта по формированию комфортной городской среды в области завершили ремонт 174 дворовых и 32 общественных территорий.





Мария Семак



