Главная » Новости



08:59, 5 ноября 2020 года Если взыскивают чужие долги по ошибке Что делать, если исполнительное производство заведено на одного человека, а принудительные меры по взысканию приставы применяют к другому? Так бывает при полном совпадении фамилии, имени и отчества должника.





Федеральная служба судебных приставов разработала алгоритм действий в такой ситуации. Первое что нужно сделать - позвонить на телефон горячей линии ведомства и сообщить о проблеме. Затем - придти лично и представить документы, которые позволят точно вас идентифицировать. Это паспорт, СНИЛС, ИНН.



Татьяна Аксютина, заместитель руководителя УФССП России по Орловской области: «После получения документов от гражданина, позволяющих его идентифицировать, судебный пристав-исполнитель, возбудивший судебное производство, незамедлительно примет меры об отмене установленных ограничений и запретов. В случае если произошло взыскание денежных средств, будут приняты меры по их возврату».

Исключить подобные ситуации в дальнейшем позволят изменения, которые внесены в федеральный закон. В соответствии с ними расширят перечень сведений по идентификации должника. Поправки вступят в действие с 1 января 2021 года.





Оксана Гранн



