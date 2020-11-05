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09:10, 5 ноября 2020 года

Над Орловской областью вновь загорится «Свет Рождественской звезды»

Так называется акция, которую вот уже не первый год организует орловская епархия. К участию в этом благотворительном деле приглашаются все, кому не безразлична судьба детей Дмитровского района.


 Евгений Гуров, заместитель председателя паломнического отдела Орловского епархии: «В прошлом году мы побили рекорд, мы поздравили 700 детей. В этом году мы надеемся не опустить эту планку, но хотя бы поздравить наиболее нуждающихся, а именно воспитанников коррекционной школы-интерната, реабилитационного центра «Серпантин» и других наиболее нуждающихся детей».

Для ребят собирают сладкие подарки. Можно приносить уже готовые наборы, можно - конфеты, шоколадки и другие сладости. Благотворителей ждут до 25 декабря, по адресу: город Орел, переулок Воскресенский, д. 16, первый этаж. В связи со сложной эпидемобстановкой, просьба к участникам акции соблюдать меры защиты, приходить в маске и по предварительному звонку - офис работает не каждый день. Номер телефона - 8-960-648-57-11.


Мария Семак
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