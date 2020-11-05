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10:34, 5 ноября 2020 года Под Орлом «семерка» протаранила опору ЛЭП Авария произошла накануне в 15:20.





На Северном подъезде к Орлу со стороны Мценска, 24-летний водитель потерял управление отечественной легковушкой и врезался в световую опору. Прибывшие медики доставили пострадавшего парня в больницу, однако госпитализация ему не потребовалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы,1 погиб – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УГИБДД.



Фото пресс-службы регионального УГИБДД





Артём Ежаков



