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10:40, 5 ноября 2020 года

В тройной аварии в Орле пострадала семилетняя девочка

Авария произошла вчера в 17:10.


Все началось с Volkswagen Polo. Водитель за рулем иномарки выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Freightliner с прицепом, который по инерции врезался в другой большегруз – Renault Premium с полуприцепом. Авария случилась на улице Поселковой, возле дома № 1. Пострадали пассажирки легковушки – это 42-летняя женщина и 7-летняя девочка.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы,1 погиб – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УГИБДД.

Фото пресс-службы регионального УГИБДД




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