В Орловской области 125 новых случаев коронавируса и одна смерть

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10:55, 5 ноября 2020 года
В Орловской области 125 новых случаев коронавируса и одна смертьВсего за период пандемии заразились 12 614 орловцев, выздоровели – 9 509.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 5 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 2 944 человека.
За сутки COVID-19 победили 20 жителей региона, количество смертей увеличилось на одну и сейчас составляет 161 случай.
Всего в стране выявлены 19 404 новых факта заболевания COVID-19, 12 238 россиян выздоровели от болезни, скончались 292 человека.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф.
Артём Ежаков