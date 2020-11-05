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10:55, 5 ноября 2020 года В Орловской области 125 новых случаев коронавируса и одна смерть Всего за период пандемии заразились 12 614 орловцев, выздоровели – 9 509.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 5 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 2 944 человека.



За сутки COVID-19 победили 20 жителей региона, количество смертей увеличилось на одну и сейчас составляет 161 случай.



Всего в стране выявлены 19 404 новых факта заболевания COVID-19, 12 238 россиян выздоровели от болезни, скончались 292 человека.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф.





Артём Ежаков



