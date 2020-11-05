Главная » Новости



11:05, 5 ноября 2020 года При столкновении легковушки и грузовика в Орловской области погиб пенсионер ДТП произошло накануне в 19:40.





Трагический инцидент произошел на трассе Орел – Тамбов, в направлении Ливен. «Киа Рио», за рулем которой находился 66-летний мужчина, выехала на встречку для обгона трафика, где врезалась в КАМАЗ, который перевозил в прицепе сельхозпродукцию. От удара фура опрокинулась, высыпав груз прямо на легковушку. Мужчина в «Киа» от полученных травм погиб на месте.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы,1 погиб – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД.









Артём Ежаков



