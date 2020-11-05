Главная » Новости



12:05, 5 ноября 2020 года Распространение коронавируса по районам Орловской области Новая статистика заболеваемости COVID-19 в регионе.





За сутки больше всего инфицированных появилось в Орле – 52 новых случая, в Орловском районе – 18 зараженных, в Ливнах – 16 больных, в Залегощенском районе – 8, по 7 положительных тестов прибавилось в Ливенском и Малоархангельском районах, в Мценске и Мценском районе, а также в Болховском – по 3, в Краснозоренском, Дмитровском и Колпнянском – по 2. По одному разу выявили коронавирус в Хотынецком, Троснянском, Глазуновском, Покровском и Верховском районах. В остальных – без изменений.



За все время наблюдения, новую инфекцию обнаружили у 6 502 жителей Орла, 1 446 зараженных – в Орловском районе, 742 подтверждённых случая – в городе Мценске и Мценском районе, 669 – в Ливнах, 354 – в Урицком районе, 310 – в Болховском районе, 329 – в Ливенском районе, 256 – в Дмитровском районе, 186 – в Новодеревеньковском районе, 166 – в Свердловском районе, 175 – в Хотынецком районе, 140 – в Кромском районе, 146 – в Покровском районе, 164 – в Малоархангельском районе, 144 – в Залегощенском районе, 109 – в Верховском районе, 138 – в Колпнянском районе, 91 – в Новосильском районе, 94 – в Должанском районе, 93 – в Глазуновском районе, 85 – в Шаблыкинском районе, 80 – в Знаменском районе, 66 – в Троснянском районе, 62 – в Сосковском районе, 39 – в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.



Всего в регионе с начала пандемии заболели 12 614 человек, за сутки коронавирус подтвердили у 125 орловцев. С начала распространения инфекции выздоровели 9 509 жителей региона, болезнь активна у 2 944 граждан – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.



Инфографика областного оперативного штаба.









Артём Ежаков



