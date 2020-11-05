четверг 5.11.2020 15:26:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:05, 5 ноября 2020 года

Распространение коронавируса по районам Орловской области

Новая статистика заболеваемости COVID-19 в регионе.


За сутки больше всего инфицированных появилось в Орле – 52 новых случая, в Орловском районе – 18 зараженных, в Ливнах – 16 больных, в Залегощенском районе – 8, по 7 положительных тестов прибавилось в Ливенском и Малоархангельском районах, в Мценске и Мценском районе, а также в Болховском – по 3, в Краснозоренском, Дмитровском и Колпнянском – по 2. По одному разу выявили коронавирус в Хотынецком, Троснянском, Глазуновском, Покровском и Верховском районах. В остальных – без изменений.

За все время наблюдения, новую инфекцию обнаружили у 6 502 жителей Орла, 1 446 зараженных – в Орловском районе, 742 подтверждённых случая – в городе Мценске и Мценском районе, 669 – в Ливнах, 354 – в Урицком районе, 310 – в Болховском районе, 329 – в Ливенском районе, 256 – в Дмитровском районе, 186 – в Новодеревеньковском районе, 166 – в Свердловском районе, 175 – в Хотынецком районе, 140 – в Кромском районе, 146 – в Покровском районе, 164 – в Малоархангельском районе, 144 – в Залегощенском районе, 109 – в Верховском районе, 138 – в Колпнянском районе, 91 – в Новосильском районе, 94 – в Должанском районе, 93 – в Глазуновском районе, 85 – в Шаблыкинском районе, 80 – в Знаменском районе, 66 – в Троснянском районе, 62 – в Сосковском районе, 39 – в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 12 614 человек, за сутки коронавирус подтвердили у 125 орловцев. С начала распространения инфекции выздоровели 9 509 жителей региона, болезнь активна у 2 944 граждан – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.

Инфографика областного оперативного штаба.




Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.