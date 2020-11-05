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10:45, 5 ноября 2020 года Орловские пожарные спасли мужчину из задымленной многоэтажки Возгорание в жилом доме в центре областной столицы произошло накануне.





Огнеборцев уведомили о пожаре на Комсомольской в 16:46. Прибыв на место, спасатели эвакуировали из дома восемь человек. Эпицентром возгорания оказалась квартира на втором этаже, здесь загорелись постельные принадлежности. В ходе разведки пожарные обнаружили мужчину, которого они спасли и передали медикам. Каретой скорой помощи его доставили в больницу – сообщает сайт областного МЧС.





Артём Ежаков



