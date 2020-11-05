Главная » Новости



12:18, 5 ноября 2020 года В Орле ищут подрядчика для нового этапа благоустройства парка Победы Городская мэрия уже инициировала конкурс.





Потенциальное соглашение обойдется орловской казне в более чем 150 миллионов рублей. Победитель торгов обязуется выполнить работы до 31 июля 2021 года.



Как следует из конкурсной документации, в рамках второго этапа благоустройства, в парке Победы появятся по пять типов тренажеров, оборудованных навесами, гимнастических комплексов и качелей. На объекте смонтируют два вида системы освещения, поставят скамьи и урны. Новые установленные туалетные модули будут доступны маломобильной группе граждан.



Как следует из заявки, размещенной на сайте Госуслуг, соискатели контракта должны откликнуться на неё до 12 ноября, торги пройдут на следующий день.





Артём Ежаков



