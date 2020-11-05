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13:09, 5 ноября 2020 года В Орле открылась фотовыставка «Россия. Полет через века» Экспозицию можно увидеть во Дворце культуры железнодорожников.





Выставка объединила 85 регионов России. На фотографиях - остановленные мгновения жизни нашей страны в разные годы, красоты природы и разнообразие архитектуры, богатство культурного, исторического и духовного наследия, а также портреты людей, которые любят родную землю.





Проект объединил фотографов из разных уголков страны. Часть работ посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка будет работать до 6 декабря.





Юлия Опанасюк



