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13:15, 5 ноября 2020 года Жители Железнодорожного района Орла жалуются на мусорные завалы на контейнерных площадках К решению проблемы подключились активисты ОНФ.





Люди попросили общественников разобраться в проблеме мусорных завалов возле контейнеров. В администрации областного центра признаются, что об этих сложностях знают, но пока мусор остается на привычных местах. А местным жителям ничего другого не остается, как складировать мешки с мусором рядом с контейнерными площадка, тем самым увеличивая их территорию.



Валерий Савин, житель г. Орла: «Законодательство же принято - сейчас взимается плата за вывоз мусора со всех, в том числе и с частников. И эта картинка показывает, как частник реагирует на изменения в законодательстве. Если раньше сжигали, вывозили куда-то, то вот сейчас поставили контейнер без оборудованной площадки - это центр притяжения для всех, сюда тащат мусор». Активисты Общероссийского народного фронта по обращениям жителей в проблемных местах Железнодорожного района были месяцем ранее. После увиденного обратились в администрацию города и к региональному оператору. Однако повторная поездка показала, что проблема не решается.



Владимир Филонов, руководитель исполкома ОНФ в Орловской области: «Составлено обращение в правительство региона с представлением информации, чтобы они приняли меры по отношению к муниципалитету и регоператору. И будет обращение в природоохранную прокуратуру, так как меры воздействия в виде писем бездейственны». За мусор, который находится в радиусе трех метров от контейнеров, в ответе муниципалитет. В администрации о перебоях с вывозом знают.



Александр Филатов, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Когда контейнер переполнен и не вывезен, людям некуда складировать мусор. Они складируют его на территории, прилегающей к контейнерной площадке. Даже если юридически здесь возникает правоотношение муниципалитета, то понятно, что принципиально проблема состоит в том, что не осуществляется регулярное обслуживание контейнерной площадки. Поэтому экологические бригады при территориальных управлениях привлекаются к уборке площадок. Мы надеемся, прежде всего, на нормализацию вывоза в двух районах, и потом уже ситуация с нормализованными графиками позволит ситуацию скоррелировать по реализации полномочий региональных операторов, перевозчиков, муниципалитетов. Пока ситуация тяжелая». «Зеленая роща», которая выступает региональным оператором, оказалась менее красноречивой. Пообщаться с ними нам не удалось. А это значит, что эта проблема остается открытой.





Юлия Опанасюк



