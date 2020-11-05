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13:15, 5 ноября 2020 года
Осенняя хандра или тяжелая депрессия? Как отличить одно от другого?Об этом корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала заместитель главного врача Орловского психоневрологического диспансера Ольга Астахова.
Что такое сезонная депрессия и почему это снижение настроения происходит именно осенью?
- Внутри организма существуют биологические ритмы. И они соответствуют смене погоды. И мы реагируем на любые изменения погоды. Например, осенью солнце светит меньше, становится холоднее, жизненная активность у нас снижается, возникает грусть, легкая тоска. Мы больше начинаем «заедать» свою грусть-тоску, запасаем калории на зиму. Ничего не хочется делать, и все воспринимают это как состояние осенней депрессии. Это в принципе сезонная депрессия, легкая, которая проходит с течением времени. Наши биологические ритмы ведут свою деятельность в соответствии с природой, и в мы потихонечку втягиваемся в такой ритм жизни и уже готовимся к новому году, к новой жизни, и потихоньку начинаем отходить от осенней депрессии.
Какие симптомы отличают осеннюю депрессию обычного снижения настроения?
- Осенняя депрессия связана с активностью солнца, с переменой климата. И после отпуска мы возвращаемся на работу, возникают проблемы, и, возможно, кто-то чувствует себя неудовлетворенным, и кажется, что жизнь течет не очень хорошо, возникает снижение настроения активность замедляется.
В этом году осенняя депрессия осложняется еще и страхом перед коронавирусом, невозможностью общаться, ограничением в массовых мероприятиях. Посоветуйте, как справиться со всеми этими осложнениями в нашей жизни?
- Конечно, от коронавирусной инфекции мы никуда не спрячемся. Поэтому в первую очередь необходимо заботиться о профилактике этого заболевания, то есть нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, принимать иммуностимулирующие препараты. Что касается общения, то мы должны общаться, потому что человек это социальное существо. Но у нас есть социальные сети, мы можем выходить не улицу, если хорошая погода, мы можем гулять - это обязательно при депрессиях. Конечно, нужно следить за своим настроением. И когда вы чувствуете, что настроение на нуле, можно, например, сделать такое упражнение - нарисовать свое настроение красками - черными, серыми, коричневыми - на большом листе бумаги, посмотреть на него внимательно, потом порвать, сжечь, пепел выбросить в мусорный ящик или развеять по ветру. И настроение чуть-чуть улучшится.
А можно ли повлиять на наше настроение с помощью пищи?
- Еще в Древнем Египте люди заметили, что цвет влияет на настроение и даже улучшает течение психических процессов, поэтому осенью рекомендуется употребление в пищу ярких, красочных фруктов - это и лимоны, и апельсины, и красные яблоки, и другие разноцветные фрукты и овощи. Полезно пить соки, и не только для повышения тонуса и иммунитета, но и для повышения настроения.
Правда ли что от депрессии помогает ароматерапия?
- Ароматерапия это древнейшая помощь людям при каких-то психических нарушениях, особенно если чувствуется проявление депрессии. Используют масла лимона, апельсина, лаванды. Масло чайного дерева особенно полезно в настоящее время, потому что оно убивает вирусы и бактерии. Масла полезно использовать в аромалампе.
Можно ли и нужно ли прибегать в этот период к каким-то медикаментам?
- В принципе, возможно. Витамины это всегда полезно. Но в настоящее время у нас очень много фруктов и овощей есть в наличии в магазинах. Можно запасаться витаминами из пищи, это будет полноценно и полезно. Полезны травяные чаи - мята, мелисса. Если мы говорим о медикаментах, то можно использовать такие препараты, которые называются биологическими стимуляторами - это женьшень, заманиха, лимонник, их настойки продаются в аптеке.
У психиатров есть такой диагноз – депрессия. По каким симптомам ее можно отличить от сезонного снижения настроения, и как понять, что нужно обратиться к врачу.
- Если депрессия уже выражена - не хочется ничего делать, человек залеживается в постели, отказывается от еды, у него ухудшается память, снижается работоспособность, и это мешает уже выполнять какие-то свои обязанности - и по дому, и на работе. Так же могут подсказать родственники, которые видят человека и замечают его болезненное состояние. То есть, заболевание уже начинает мешать и нам самим и окружающим, которые тоже страдают от того, что нам плохо.
Имеются противопоказания. Посоветуйтесь со специалистом.
Елена Литинская