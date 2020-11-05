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13:15, 5 ноября 2020 года Осенняя хандра или тяжелая депрессия? Как отличить одно от другого? Об этом корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала заместитель главного врача Орловского психоневрологического диспансера Ольга Астахова.





Что такое сезонная депрессия и почему это снижение настроения происходит именно осенью?

- Внутри организма существуют биологические ритмы. И они соответствуют смене погоды. И мы реагируем на любые изменения погоды. Например, осенью солнце светит меньше, становится холоднее, жизненная активность у нас снижается, возникает грусть, легкая тоска. Мы больше начинаем «заедать» свою грусть-тоску, запасаем калории на зиму. Ничего не хочется делать, и все воспринимают это как состояние осенней депрессии. Это в принципе сезонная депрессия, легкая, которая проходит с течением времени. Наши биологические ритмы ведут свою деятельность в соответствии с природой, и в мы потихонечку втягиваемся в такой ритм жизни и уже готовимся к новому году, к новой жизни, и потихоньку начинаем отходить от осенней депрессии.



Какие симптомы отличают осеннюю депрессию обычного снижения настроения?

- Осенняя депрессия связана с активностью солнца, с переменой климата. И после отпуска мы возвращаемся на работу, возникают проблемы, и, возможно, кто-то чувствует себя неудовлетворенным, и кажется, что жизнь течет не очень хорошо, возникает снижение настроения активность замедляется.

В этом году осенняя депрессия осложняется еще и страхом перед коронавирусом, невозможностью общаться, ограничением в массовых мероприятиях. Посоветуйте, как справиться со всеми этими осложнениями в нашей жизни?

- Конечно, от коронавирусной инфекции мы никуда не спрячемся. Поэтому в первую очередь необходимо заботиться о профилактике этого заболевания, то есть нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, принимать иммуностимулирующие препараты. Что касается общения, то мы должны общаться, потому что человек это социальное существо. Но у нас есть социальные сети, мы можем выходить не улицу, если хорошая погода, мы можем гулять - это обязательно при депрессиях. Конечно, нужно следить за своим настроением. И когда вы чувствуете, что настроение на нуле, можно, например, сделать такое упражнение - нарисовать свое настроение красками - черными, серыми, коричневыми - на большом листе бумаги, посмотреть на него внимательно, потом порвать, сжечь, пепел выбросить в мусорный ящик или развеять по ветру. И настроение чуть-чуть улучшится.



А можно ли повлиять на наше настроение с помощью пищи?

- Еще в Древнем Египте люди заметили, что цвет влияет на настроение и даже улучшает течение психических процессов, поэтому осенью рекомендуется употребление в пищу ярких, красочных фруктов - это и лимоны, и апельсины, и красные яблоки, и другие разноцветные фрукты и овощи. Полезно пить соки, и не только для повышения тонуса и иммунитета, но и для повышения настроения.



Правда ли что от депрессии помогает ароматерапия?

- Ароматерапия это древнейшая помощь людям при каких-то психических нарушениях, особенно если чувствуется проявление депрессии. Используют масла лимона, апельсина, лаванды. Масло чайного дерева особенно полезно в настоящее время, потому что оно убивает вирусы и бактерии. Масла полезно использовать в аромалампе.



Можно ли и нужно ли прибегать в этот период к каким-то медикаментам?

- В принципе, возможно. Витамины это всегда полезно. Но в настоящее время у нас очень много фруктов и овощей есть в наличии в магазинах. Можно запасаться витаминами из пищи, это будет полноценно и полезно. Полезны травяные чаи - мята, мелисса. Если мы говорим о медикаментах, то можно использовать такие препараты, которые называются биологическими стимуляторами - это женьшень, заманиха, лимонник, их настойки продаются в аптеке.

У психиатров есть такой диагноз – депрессия. По каким симптомам ее можно отличить от сезонного снижения настроения, и как понять, что нужно обратиться к врачу.

- Если депрессия уже выражена - не хочется ничего делать, человек залеживается в постели, отказывается от еды, у него ухудшается память, снижается работоспособность, и это мешает уже выполнять какие-то свои обязанности - и по дому, и на работе. Так же могут подсказать родственники, которые видят человека и замечают его болезненное состояние. То есть, заболевание уже начинает мешать и нам самим и окружающим, которые тоже страдают от того, что нам плохо.



Имеются противопоказания. Посоветуйтесь со специалистом.





Елена Литинская



