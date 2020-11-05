Главная » Новости



13:28, 5 ноября 2020 года Юрий Парахин исправлял ошибки подрядчика в одном из орловских дворов Градоначальник обсудил с населением, что делать с плохим ремонтом территории.





Речь идет о дворе дома № 54 по улице Металлургов. Новоиспеченный мэр лично посетил долгострой, работы на котором должны были завершиться к концу августа.



Благоустройство не закончили даже наполовину. С плохой стороны отличилось ООО «Прогресс». Обществу трижды направлялись претензии, с ним уже расторгли договор и готовятся внести его в реестр недобросовестных подрядчиков.



Так как погода уже не позволяет класть асфальт, Юрий Парахин предложил заполнить пазухи щебнем, убрать лежащие бордюрные камни, обезопасить люки и колодцы. Это предложение было одобрено жильцами.



Работы должны быть закончены к субботе, ведь в выходные мэр снова приедет на проблемный объект с новой инспекцией – сообщает сайт орловской мэрии.



фото сайта орловской мэрии.









Артём Ежаков



