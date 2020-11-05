Главная » Новости



13:38, 5 ноября 2020 года В Орле готовится к открытию музей «Новогодняя сказка» Основатель музея - коллекционер Сергей Верижников. Корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер познакомилась с хранителем новогоднего чуда.





Сергей Верижников, увлекшись коллекционированием новогодних игрушек, окунулся и в историю праздника. В готовящейся к открытию экспозиции музея можно увидеть упаковку подарка с Кремлевской елки советских времен. А праздновать Новый год в Советском Союзе начали в 1937 году – сначала в Колонном зале Дома Союзов, затем Кремле.



И если упаковки советского прошлого, представленные в музее, пусты, то к современным прилагается «путеводитель» по сладкому угощению.



Сергей Верижников коллекционер, основатель музея «Новогодняя сказка»: «Последние годы я не просто собираю упаковку и приглашения к данному мероприятию, а еще и то, чем наполнен был подарок».

Но главная достопримечательность коллекции - несколько полок Дедов Морозов, из ваты, папье-маше и пластика. Внешне многие похожи, но вот характеры разные, поскольку расписаны в основном вручную. Есть и Снегурочки, но их значительно меньше - на тысячу Дедов Морозов выпускалась одна Снегурочка.



Помимо огромного количества стеклянных елочных украшений, есть в музее и бумажные. Картонный броневик - жемчужина коллекции. Игрушка склеена из двух половинок выпуклого картона.



Юлия Кутепова, сотрудник музея «Новогодняя сказка»: «Чтоб систематизировать и поиск, и учет музейных материалов, мы часто прибегаем к помощи каталогов. Это позволяет понять, чего не хватает и приблизительно узнать рыночную стоимость той или иной игрушки».

А доходить стоимость новогоднего украшения может до нескольких сотен долларов.



Есть в музее и элементы перевоплощения. А еще - коллекция марок. Их выпуск у нас в стране стартовал в 1963 году. Предел мечтаний коллекционера – комплект: отдельная марка, полный лист и художественный блок. Особого внимания заслуживают приглашения на Новогоднюю елку.



Найдены коллекционером и приглашения для взрослых.



Сергей Верижников коллекционер, основатель музея «Новогодняя сказка»: «Встреча 1952 года. С великолепным меню, которому, наверное, позавидовали бы многие рестораны сегодня. В меню входит икра зернистая, расстегай, лососина, поросенок с хреном».

Значительная часть экспонатов - подарки или успешная покупка в антикварном магазине или на аукционе.

Овощи, фрукты, герои сказок всегда украшали новогоднюю красавицу. Во время Великой Отечественной войны в ход шли погоны или бинты. А на современной елке прекрасно смотрятся и сушеные дольки апельсина с палочкой корицы. Музей же сейчас на стадии оформления. В перспективе не только экскурсии, но и творческие мастер-классы.





Анна Вайсергисер



