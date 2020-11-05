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13:48, 5 ноября 2020 года Мэру Орла не все понравилось в благоустройстве Медведевского леса У Юрия Парахина возникли претензии к качеству работ.





У опушки Медведевского леса печальная история благоустройства – оно должно было завершиться ещё в конце июля, но подвел подрядчик. Соглашение с ним было расторгнуто и пришлось искать нового, чтобы закончить начатое.



Новый контракт получило орловское ООО «Строительно-монтажное управление-19». Стоимость работ составила 4 миллиона 900 тысяч рублей.



Сейчас на объекте установлены 33 единицы освещения, по 24 лавочки и урны, а также игровые площадки, контейнеры. Завершены работы на въезде и парковке. До конца месяца здесь появится видеонаблюдение, спортивный городок, полноценные тропиночная сеть и освещение.



Отмеченные во время проверки Юрием Парахиным недостатки ремонта подрядчик устранит за свой счет – сообщает сайт орловской мэрии.



Фото сайта орловской администрации.







Артём Ежаков



