Мэру Орла не все понравилось в благоустройстве Медведевского леса

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13:48, 5 ноября 2020 года
Мэру Орла не все понравилось в благоустройстве Медведевского лесаУ Юрия Парахина возникли претензии к качеству работ.
У опушки Медведевского леса печальная история благоустройства – оно должно было завершиться ещё в конце июля, но подвел подрядчик. Соглашение с ним было расторгнуто и пришлось искать нового, чтобы закончить начатое.
Новый контракт получило орловское ООО «Строительно-монтажное управление-19». Стоимость работ составила 4 миллиона 900 тысяч рублей.
Сейчас на объекте установлены 33 единицы освещения, по 24 лавочки и урны, а также игровые площадки, контейнеры. Завершены работы на въезде и парковке. До конца месяца здесь появится видеонаблюдение, спортивный городок, полноценные тропиночная сеть и освещение.
Отмеченные во время проверки Юрием Парахиным недостатки ремонта подрядчик устранит за свой счет – сообщает сайт орловской мэрии.
Фото сайта орловской администрации.
Артём Ежаков