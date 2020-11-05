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15:34, 5 ноября 2020 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Плюс 129 за сутки. Общее число заболевших с начала пандемии в Орловской области приближается к 12,5 тысячам человек.
- Почему прибывает больше, чем убывает? В ситуации разбирались активисты Общероссийского народного фронта
- Картонный броневик, Дед Мороз - ровесник Великой Победы. Мы нашли место, где Новый Год - круглый год.
- Секреты хорошего настроения. Как справиться с депрессией?
Вести-Орёл