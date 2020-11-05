Главная » Новости



13:32, 5 ноября 2020 года Дополнительные баллы ЕГЭ хотят начислять за любой знак ГТО По новым требованиям приёмной кампании у подростков хотят изменить отношение к ценности систематических занятий спортом.





С 2021 года в Министерстве науки и высшего образования считают необходимым изменить порядок предоставления льгот при поступлении в вузы. В частности, дополнительные баллы ЕГЭ хотят начислять за наличие любого знака ГТО. Напомним, что согласно действующим правилам, баллы начисляются только обладателям золотого знака отличия «Готов к труду и обороне».



В ведомстве подчеркнули, что подростки не имеют мотивации сдавать нормативы на эти знаки, потому что за них не дают баллов при поступлении. А получить золотой знак довольно сложно. Чтобы изменить отношение к ценности систематических занятий спортом в министерстве предлагают начислять баллы за знак ГТО любого достоинства.



Кроме того, может быть расширен перечень индивидуальных достижений, за которые абитуриентам начисляются баллы. В ведомстве хотят включить в него участие в творческих конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях. Напомним, что в настоящий момент засчитываются результаты участия в олимпиадах школьников, спортивные достижения (чемпионство, призовые места на чемпионатах мира, Европы, на Олимпийских играх).



Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева считает, что победителям олимпиад по новым требованиям станет гораздо сложнее поступить в топовые российские вузы. Минобрнауки рассматривает возможность изменения критериев приёма победителей школьных интеллектуальных состязаний. Так, вузам хотят разрешить принимать только тех победителей, которые продемонстрировали высокий уровень знаний на олимпиадах. Также эксперты считают логичным сократить число победителей.



Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что есть инициатива того, чтобы предоставить части вузов возможность оценивать интеллектуальные возможности в рамках олимпиад через другое количество баллов. Это даст возможность таким вузам принимать совершенно другого по уровню знаний абитуриента.



Фото пресс-службы Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС.









