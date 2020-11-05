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15:34, 5 ноября 2020 года Орловчанка ответит в суде за убийство, совершенное из-за домашнего насилия Уголовное дело и обвинение уже направлены в судебную инстанцию.





Как считают следователи, в конце лета обвиняемая убила мужа ударом ножа в грудь. Преступлению предшествовали неоднократные издевательства и побои женщины супругом, и 20 августа чаша терпения подсудимой переполнилась – после очередных издевательств она вошла в состояние аффекта или же сильного душевного волнения и совершила убийство – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



