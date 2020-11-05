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15:36, 5 ноября 2020 года

Для орловцев из аварийных домов закупят 14 квартир

На приобретение жилья из городской казны выделено 27 811 650 миллионов рублей.


Как следует из двух заявок, размещенных на сайте Госзакупок, соискатели контракта должны откликнуться до 13 ноября, торги пройдут 17 ноября.

Первая заявка включает в себя закупку трех двухкомнатных квартир со всеми удобствами. На это выделено 7 351 650 миллионов рублей.

Вторая -предполагает приобретение одиннадцати однокомнатных жилых помещений, оборудованных идентично первому контракту. Соглашение обойдется в 20 460 000 миллионов рублей.

Срок действия двух потенциальных соглашений – до 15 марта 2021 года.

Напомним, что ранее Орловская область дополнительно получила порядка 42 миллионов рублей на расселение граждан из аварийного жилья.

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Артём Ежаков
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