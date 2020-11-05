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16:10, 5 ноября 2020 года В Орловской области – новый руководитель казначейства Руководителем Управления Федерального казначейства по Орловской области назначен Александр Чернявский.





С сентября 2015 по сентябрь 2020 года Александр Чернявский являлся руководителем Управления Федерального казначейства по Белгородской области.



Сегодня состоялась встреча главы региона Андрея Клычкова и руководителя орловского управления Федерального казначейства Александра Чернявского. Стороны обсудили ключевые принципы взаимодействия и сотрудничества с целью наиболее эффективного расходования бюджетных средств, сообщает информационный портал Орловской области.





фото информационного портала Орловской области









Орловское Информбюро



