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16:13, 5 ноября 2020 года Завтра в Орловской области увеличится коечный фонд В Кромской ЦРБ для лечения больных коронавирусом открывается корпус на 140 мест.





Об этом сообщил на сегодняшнем заседании оперативного штаба глава областного депздрава Иван Залогин. Таким образом, на Орловщине будет организовано 1 426 специализированных мест для госпитализации коронавирусных больных.



Весь персонал нового корпуса получил необходимое обучение и полностью подготовлен – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



