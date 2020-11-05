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17:10, 5 ноября 2020 года На Орловщине провели почти треть миллиона тестов на коронавирус Жителей региона тестировали на новую инфекцию свыше 270 тысяч раз.





ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» исследовал примерно 144 тысячи проб от общего объема исследований. Больше 89 тысяч пришлось на долю лабораторий в государственных медучреждениях.



Продолжается работа по выявлению коронавируса в окружающей среде, включая продукты питания. Исследования провели 700 раз, инфекцию не обнаружили – отмечено в сообщении сайта областного правительства.





Артём Ежаков



