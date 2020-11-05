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17:12, 5 ноября 2020 года Большинство орловцев переносят коронавирус с симптомами ОРВИ Об этом сообщили на сегодняшнем заседании оперативного штаба.





Внебольничную пневмонию за прошедшую семидневку зарегистрировали в объеме 13,8% , клинические проявления ОРВИ наблюдаются у 82,5% орловцев, бессимптомно инфекцию переносят 3,7%.



Подавляющее большинство заболевших COVID-19 являются взрослыми – их доля составляет 82,7%. Дети подхватили заразу в 17,3% случаев. При этом отмечается, что среди них, а также среди пожилых граждан от 65 лет заболеваемость снижается.



За этот же период был зарегистрирован 531 семейный очаг заболевания, в них лечится 71 человек.



Как отмечено в сообщении сайта областного правительства, ситуация с коронавирусом в Орловской области продолжает оставаться нестабильной.





Артём Ежаков



