От гриппа в Орловской области привито почти четверть миллиона человек

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17:45, 5 ноября 2020 года
От гриппа в Орловской области привито почти четверть миллиона человекАндрей Клычков поручил активизировать работы в этом направлении.
Сейчас доля орловцев, получивших вакцину от гриппа, составляет 34% от всего населения региона. Из них чуть более половины от запланированного объема – это взрослые, их 191 тысяча 155 человек. Вакцинация детей завершена на 82% – 55 тысяч. Дополнительно, за счет сторонних источников, прививку вкололи пяти тысячам человек.
До середины месяца процедуру должны пройти три четверти населения из групп риска – отмечено в сообщении регионального информационного портала.
Артём Ежаков